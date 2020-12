Forskare testar skärmglas som automatiskt reparerar sprickor

Glaset är i själva verket tillverkat av polyimid och har en skyddande beläggning som består av silikon och i silikonet integrerar man mycket små linoljefylda kapslar. Det här gör materialet i sig genomskinligt som glas och dessutom användbart i vikbara enheter eftersom det även är reptåligt. Vid en skada eller spricka så fyller linoljan sprickor och stelnar på tolv timmar i vanlig rumstemperatur eller på bara tjugo minuter under uv-ljus. Därmed ska skador på skärmen kunna repareras automatiskt vid rätt förutsättningar.

Tidigare självläkande material har krävt att de behandlas med värme för att läkprocessen ska ta fart, men det forskarna vid Korea Institute of Science and Technology nu gjort innebär att läkprocessen kan ske i vanlig rumstemperatur, även om alltså processen går snabbare under UV-ljus.

Tekniken används redan i vissa sammanhang och förhoppningen är att tillvägagångssättet ska minska mängden elektronikskrot och istället öka livslängden på mobilerna som utrustas med den här skärmtypen.