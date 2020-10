G Suite byter namn och utseende

Googles företagsinriktade versioner av produktivitetsappar inklusive Gmail och Drive byter namn från G Suite till Google Workspace och brer på med mottot ”everything you need to get anything done, now in one place”. Avsikten med förändringen är att integrera de olika funktionerna tätare till varandra och göra det enklare att arbeta med dem på en och samma plats utan att behöva hoppa lika mycket mellan vad som har upplevts som fristående funktioner.

Den enda förändringen för privatanvändare blir att Gmail, kalendern, Drive, Docs och Meet får nya ikoner som ska vara mer enhetliga.