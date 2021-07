Gmail får stöd för verifierade avsändare

Förra sommaren meddelade Google att man arbetade med en funktion för företagskunder som gick under namnet Brand Indicators for Message Identification, eller BIMI kort och gott. Under de kommande veckorna kommer även vanliga användare att få tillgång till BIMI.

Det är en funktion som ska förhindra falsk e-post och sätta käppar i hjulet för nätfisken genom att med hjälp av en autentiseringsmetod som kallas DMARC verifiera att e-post verkligen kommer från den påstådda avsändaren.

För Gmail-användaren betyder det att e-post som kommer från verifierade avsändare, och därmed anses vara legitima, kommer att visa avsändarföretagets logotyp i stället för den vanliga standardikonen som visas i anslutning till e-postmeddelandet.