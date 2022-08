Google lanserar bättre ljudkontroll i Meet

Google har lanserat ett aningen uppgraderat gränssnitt för Google Meet som både ska ge bättre ljud och använder mer information om ljudet. Det handlar om att man har ”byggt ut” dem blåa knappen som indikerar ljud med fler funktioner. Om det inte syns någon röstindikator visar det att det kommer något ljud alls från dig, medan en ring runt röstidikatorn visar hur mycket ljud som filtreras bort. Det visas även ett meddelande när höga och plötsliga ljud filtreras bort.

Den här uppgraderingen av gränssnittet har redan släppts och kommer att rullas ut till användare under de kommande veckorna. Det är dock inte alla användare som kommer att få tillgång till de nya funktionerna, i varje fall inte initialt. Det är användare som har tjänsterna Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus och Workspace Individual som får tillgång till uppdateringen.