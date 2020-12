Googles första egna smartarmband verkar ha dykt upp

Google har lämnat in en patentansökan till amerikanska patent och registreringsverket (United States Patent and Trademark Office) för ett skärmlöst aktivitetsarmband som kan kopplas ihop med en mobiltelefon. Google själva kallar det i sin ansökan för "wristband for tracking fitness".

Google är inte några främlingar för den här typen av produkter då de både har sitt eget operativsystem Wear OS för den här typen av produkter, deras uppköp av Fitbit samt att de tidigare har samarbetat med företag som Levis, Adidas och Samsonite. I det sistnämnda, som har gått under namnet Project Jacquard, har man placerat sensorer i exempelvis kläder och ryggsäckar.

Patentansökningen visar en rad sensorer på armbandets insida men inte någon synlig kontakt för laddning, vilket leder tankarna till att armbandet enbart kommer att ha trådlös laddning.