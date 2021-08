Googles Tensor-processor kan vara en omdöpt Samsung Exynos

När Google presenterade sina kommande Pixel 6-telefoner var en av de stora nyheterna att telefonerna skulle använda Googles egen systemkrets Tensor som företaget utvecklat tillsammans med Samsung. Nu har det dykt upp indikationer på att Tensor i själva verket kanske inte har speciellt mycket med Google att göra, utan i själva verket kan vara en modell av Exynos som bara släpps under nytt namn.

Exynos-kretsen som påstås ha fått nytt namn är en modell som Samsung ska ha haft under utveckling i mer än ett år, närmare bestämt Exynos 9855. Under utvecklingen gick kretsen under projektnamnet Whitechapel, vilket råkar vara exakt samma projektnamn som Google använde internt för utvecklingen av Tensor.

Utvecklingen av Whitechapel ligger även väldigt bra i tiden mellan Exynos 2100 som släpptes i början av 2021 (som gick under beteckningen Exynos 9840) och Exynos 2200 (Exynos 9925) som förväntas lanseras i början av 2022 i Samsungs S22-telefoner.