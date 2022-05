Googles vikbara Pixel-mobil försenas

När Google visade upp kommande produkter tidigare i maj var det många som förväntade sig att även Googles första vikbara mobil skulle vara ett samtalsämne, men så blev det inte. Nu uppger publikationen The Elec att mobilen, som ryktas gå under namnet Google Pixel Notepad, inte kommer att lanseras under fjärde kvartalet i år utan har flyttats till tidigast våren 2023.

Anledningen uppges vara att problem under utvecklingen gjort att Google inte är nöjda med enheten och vill ge utvecklingen mer tid. Tidigare har det ryktats om att orsaken till att Google inte är nöjda med produkten är att de anser att den inte kan matcha Samsungs vikbara Fold-serie, och därför fortsätter med utvecklingen för att hinna ikapp.

Från början ryktades det om att den skulle presenteras redan våren 2021 men att problem ledde till en försening, något alltså påstås har upprepats även i år.