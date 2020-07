Hans musik lever ännu: Avicii-spel släppt till mobiler

När artisten Tim "Avicii" Bergling gick bort våren 2018 sörjde en hel värld, men hans musik har levt vidare. Nu har spelföretaget Atari släppt musikspelet Beat Legend: Avicii där spelaren rytmiskt ska samla poäng genom att svepa och trycka sig fram genom artistens hits medan man glider fram i en futuristiskt designad musikvärld. Spelet är utvecklat av Hello There Games som tidigare skapade AVICII Invector till spelkonsoler.

Totalt innehåller spelet 15 av Aviciis största världshits inklusive Hey Brother, Wake Me Up, Lonely Together och Levels.

Beat Legend: Avicii har redan släppts och finns till Ios (35 kronor) och till Android (29 kronor).