HMD Global kan sluta med Nokia-mobiler? Uppgifterna dementeras

Annons

HMD Global, som licensierar varumärket Nokia, har tidigare sagt att man har för avsikt att lansera mobiler under det egna varumärket HMD.

HMD Global har inte sagt i klartext att man slutar tillverka mobiler under varumärket Nokia, men mycket pekade initialt i den riktningen. Hemsidan för Nokia-mobiler dirigerar nu till HMD:s hemsida. Alla Nokia Mobile-konton på sociala medier har låsts. MyNokia, den officiella kanalen för Nokia-märkta produkter som säljs av varumärkeslicenstagare, har meddelat att alla kanaler kommer att stängas den 7 februari.

De första mobilerna under det egna varumärket HMD kommer att dyka upp på Mobile World Congress (MWC) som inleds den 26 februari.

Nu har HMD Global själva gått ut med officiell information och ett klargörande. Där säger de att det här inte innebär slutet för mobiltelefoner under varumärket Nokia. Istället utlovas under 2024 fortsatt lanseringar av Nokia-telefoner, men även telefoner under varumärket HMD Originals samt "spännande produkter och nya samarbeten".

Nokia som varumärke kommer alltså finnas kvar på mobilmarknaden.