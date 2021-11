Huawei kan licensiera sin design till andra tillverkare – ska kringgå sanktioner

Huawei har drabbats mycket hårt av de sanktioner som nu hindrat bolaget att göra affärer sedan maj 2019. Huawei får inte köpa många av de komponenter de behöver för sin tillverkning, eftersom leverantörer som Google, TSMC, Qualcomm, ARM och andra amerikanska eller bolag med amerikansk koppling inte får leverera till Huawei.

Nu har Huawei möjligen hittat något av ett kryphål. Det är Bloomberg som rapporterar att Huawei planerar att licensiera sin smartphonedesign till andra tillverkare och sedan låta dessa tillverkare köpa de komponenter som behövs för tillverkningen. Huawei har redan ett samarbete med Xnova, ett bolag ägt av den kinesiska staten, för att sälja Huaweis Nova-serie av telefoner och det är det här bolaget som nu även skulle sälja telefoner under eget namn, men baserade på Huaweis design.

Enligt uppgifterna som kommer från källor med insyn förekommer förhandlingar även med TD Tech Ltd om ett liknande upplägg där även de ska sälja Huawei-telefoner under eget namn och med komponenter de själva köper in.

Enligt Bloomberg har Huawei redan påbörjat arbetet med att anpassa sin smartphonedesign så att telefonerna kan drivas av Mediatek- eller Qualcomm-chipp och inte av de HiSilicon-chipp som Huawei själva använt. Framgången för numera från Huawei avknoppade Honor ska ha inspirerat Huawei till att ta det här steget och Honor använder redan idag Qualcomm-chip för sina telefoner.