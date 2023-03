Infinix visar upp ny snabbladdning – 260W laddar fullt på 8 minuter

Jakten på högre effekt och därmed kortare laddtider rusar vidare, och nu blandar sig även Infinix in i jakten. Sommaren 2022 presenterade de Thunder Charge med en laddeffekt på 180W via kabel. Nu kommer deras nyare teknik där man har fått upp effekten för laddning via sladd till 260W samt trådlös laddning på 110W.

Enligt Infinix innebär det att ett batteri på 4400 mAh via sladd kan laddas från noll till 25 procent på en minut, och till 100 procent på 8 minuter. Med trådlös laddning går man från noll till 100 procent på 16 minuter. Tillsammans med tekniken har man även behövt utveckla en ny laddsladd som kan hantera upp till 13A för att kunna ladda med 260W.

Infinix bekräftar också att den nya tekniken kommer att användas i deras kommande mobil Infinix Note, kom ska lanseras senare i år.