IOS kan få aktiva widgets – analytiker om nyheterna i IOS 17

Det är en anonym mjukvaruanalytiker som gått ut med påstådd förhandsinformation om Ios 17. Analytikern som inte går ut med sitt namn utan är anonym har tidigare haft rätt och redogör nu för flera nyheter som sägs komma i Ios 17.

Vi har tidigare sett uppgifter om att kontrollcenter ska få en ordentlig uppdatering och ett nytt utseende, men Ios 17 ska enligt uppgifterna även ge många andra nyheter. Dynamiska ön ska enligt analytikern få en lång rad utökade funktioner. Fokuslägen och Always on Display kommer få nya funktioner, appen Hälsa förnyas och Apple testar enligt uppgifterna aktiva widgets. Det innebär att widgets på hemskärmen till exempel inte bara som idag kan visa information utan även kan vara interaktiva så att du med reglage och knappar kan få saker gjorda utan att klicka dig in i själva appen i fråga.

Analytikern som delar med sig av uppgifterna på Twitter säger även att kameraappen i Ios kommer få en uppdatering med nya möjligheter, att sökfunktionerna i systemet förbättras och att ARKit, som sköter Ios AR-funktioner bland annat med Lidar-sensorn i Pro-modellerna kommer förbättras avsevärt, rimligen kopplat även till Apples eventuellt kommande AR-headset.

Ytterligare uppgifter från analytikern säger att appen Plånbok i IOS kommer få möjlighet att visa dina saldon från bankkonton, men att den funktionen dröjer till en senare uppdatering av Ios 17, till Ios 18 eller ännu senare. Apple ska i alla fall ha inlett arbetet kring detta med flera partners i bankvärlden.

IOS 17 väntas presenteras på Apples utvecklarkonferens WWDC den 5 juni och Ios 16.6 som är under intern testning ska enligt uppgift fungera som en brygga till det kommande systemet.