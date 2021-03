Ipad Pro med miniled-skärm kan komma redan denna månad

Det har under flera månader ryktats om att Apple ska komma att presentera en ny Ipad Pro med en 12,9 tum stor skärm som använder miniled. Mycket tyder dessutom på att den nya enheten kan komma att presenteras antingen redan i slutet av mars eller tidigt under andra kvartalet i år. Detta baseras bland annat på att den taiwanesiska paneltillverkaren GIS är på gång att öka sin produktion av sådana paneler, och att anledningen till den ökade produktionen ska vara just denna nya Ipad.

Nya Ipad Pro ryktas även komma att använda en snabbare A14X-krets samt ha stöd för 5G på de modeller som har mobiluppkoppling.

En läcka som tidigare har haft rätt om många Applenyheter påstår att Apple ska komma att hålla ett evenemang den 23 mars där man i så fall skulle presentera den nya Ipaden, tillsammans med andra nyheter som spårningsbrickorna Airtags, en ny Apple TV och nya Airpods.