Iphone 17 kan bli första med usb C

Apple har tidigare sagt att man kommer att gå över till att använda usb C på framtida Iphone-modeller efter EU:s beslut att tvinga fram den standardiseringen för laddning. Det kan dock komma att ta ganska lång tid, ända fram till Iphone 17 som bör lanseras under hösten 2025, innan den förändringen blir verklighet.

EU har nämligen gått ut med en deadline för när enhetstillverkare tvingas att byta till USB-C för sina data- och laddningsportar, och den gränsen är satt till 27 december 2024, och att enheter som lanseras före det datumet får fortsätta att använda befintliga portar och tekniker även efter 27 december eftersom det då handlar om en redan lanserad produkt.

Om det inte händer något drastiskt kommer Apple att lansera Iphone 16 under hästen 2024, det vill säga före EU:s deadline, vilket i praktiken betyder att det är först Iphone 17 som lanseras under hösten 2025 som kan bli den första modellen som tvingas använda usb C.

Det ryktas om att Apple kommer att använda usb C redan i sina Iphone 15-modeller, eventuellt med nedgraderat stöd för modellerna som inte tillhär Pro-modellerna, men det har också de senaste månaderna börjat cirkulera rykten om att Apple överväger att lansera en helt trådlös Iphone vilket då skulle inkludera enbart trådlös laddning. Detta efter att man valde att lansera Iphone 14-modeller i USA som enbart hade stöd för e-sim och inte kunde använda fysiska sim-kort.