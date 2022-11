USB-C i båda, men bara Iphone 15 Pro sägs få modern port

Apple har redan konstaterat att man i och med EU:s nya lag om att all elektronik måste laddas via usb C kommer att förändra de kommande Iphone 15-modellerna. Nu kommer dock läckaren och analytikern Ming-Chi Kuo med information om att de förändringarna kan bli lite annorlunda jämfört med vad många har föreställt sig, nämligen genom att ge Iphone 15-modellerna och Iphone 15 Pro-modellerna olika standarder.

Enligt Kuo kommer Iphone 15 och 15 Plus visserligen att få en fysisk usb C-port, men att de enbart kommer att erbjuda hastigheter som motsvarar gamla usb 2.0 när det gäller överföringshastigheter, vilket motsvarar samma hastighet som befintliga Lightning. Enligt Kuo är det bara Iphone 15 Pro och 15 Pro Max som kommer att ha stöd för antingen USB 3.2 eller Thunderbolt 3.

Om detta är av praktiska skäl eller om det är ytterligare ett steg i Apples arbete med att skilja de vanliga modellerna och Pro-modellerna från varandra framgår dock inte.