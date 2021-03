Iphone med vikbar skärm kan komma 2023 - kamerahål i skärmen 2022

Analytikern Ming Chi Kuo har gjort en rapport som bland annat tar upp att Apple troligen kommer att lansera en vikbar telefon med en 7,5-8-tumsskärm under 2023. För att en vikbar Iphone ska kunna lanseras om två år krävs dock att viktig teknik och lösningar för massproduktion finns på plats för Apple. Enligt Kuo verkar den vikbara telefonen fortfarande vara i utvecklingsfasen och rykten säger att Apple ännu inte bestämt sig för om det är något de vill satsa på.

Ju fler andra tillverkare som lanserar eller berättar om sina planer kring vikbara telefoner, desto fler blir ryktena kring Apples kommande, potentiella, vikbara telefon. Rykten säger bland annat att Apple samarbetar med både Samsung och LG för att ta fram en vikbar OLED-skärm som passar Apples behov.

Kamerahål istället för sensorpanel

Samtidigt hävdar Kuo att vi under 2022 kommer få se de första Iphone-modellerna med kamerahål i skärmen istället för stor sensorpanel. Hur det här ska fungera och var Face ID-sensorerna om det finns i telefonerna ska placeras utvecklar inte Kuo. Han säger dock att sensorpanel ska ersättas med bara kamerahål i de mest påkostade Iphone-modellerna under 2022, men kanske kan detta gälla hela Iphone-serien det året. Går utvecklingen i den riktning Kuo räknar med och inga teknsika problem dyker upp tror han även att vi under 2023 får se en Iphone med fingeravtryckssensor integrerad i skärmen.