Läcka avslöjar kommande flaggskeppet Motorola Edge Plus

Inför den officiella presentationen av Motorolas nya flaggskepp kan vi nu i alla fall visa renderade bilder baserade på läckor. Redan i inbjudan till den numera inställda och framflyttade presentationen talade Motorola om “an exciting announcement that will have you on the edge of your seat”. Edge är alltså nyckelordet här och den telefon som vi väntar oss är ett regelrätt flaggskepp med sluttande skärm på båda sidorna.

Minimalt kamerahål

Bilderna visar en telefon som har skärmkanter uppe och nere samt ett minimalt litet kamerahål i den övre vänstra hörnet. Trots att telefonen har så kallad vattenfallsskärm med extremt sluttande kanter så verkar risken för oavsiktliga tryck på kanten mindre, mycket på grund av att telefonen är relativt tjock. Med den utstickande kameraön på baksidan ska tjockleken vara 11,5 millimeter, utan kameran inräknad är telefonen 9,5 mm tjock.

Flaggskeppsmodell

Fingeravtryckssensor ska vara integrerad i skärmen och på toppen av telefonen ska det finnas ett vanligt 3,5 millimeters hörlursuttag. Enligt läckorna ska telefonen vidare ha en skärm på 6,7 tum och 90 hertz uppdateringsfrekvens, lite högre än normalt alltså, men inte lika snabb takt som nyligen lanserade Samsung S20-familjen. Utöver det senaste systemchippet från Qualcomm, flaggskeppet Snapdragon 865 och 8 eller 12 GB arbetsminne sägs Motorola Edge Plus få ett generöst tilltaget batteri på 5170 mAh. Att det här blir Motorolas första 5G-telefon står också klart och den sägs få Motorolas vanliga gränssnitt, Android 10 med Motorolas nedtonade tillägg.

Motorola har ännu inte gått ut med information om när man kommer att presentera telefonen som alltså ursprungligen var tänkt att visas upp den 23 februari. Telefonen innebär Motorolas återkomst inom flaggskepp efter att ett par år ha fokuserat mer på billigare telefoner.