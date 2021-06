Läcka: Nya renderingar på Samsung Galaxy Z Flip 3 och Fold 3

Nya renderingar på Samsungs Galaxy Z Fold 3 och Flip 3 har dykt upp via twittraren Evan Blass. Nyheter i den kommande Z Flip 3 är bland annat att den externa skärmen kommer att bli större. Det ger mer yta för information och även en bättre funktion som selfieskärm. Huvudkameramodulen ser ut att ha två objektiv som är placerade vertikalt bredvid den externa skärmen.

Något som är intressant med renderingarna av Fold 3 är att den tidigare har sagts få en selfiekamera under skärmen. Men på bilderna har den ett tydligt hål i skärmen för en normal selfiekamera. Det spekuleras vilt kring det här på nätet och vissa tror att Samsung har gjort renderingarna på det här sättet för att förklara att den har en frontmonterad kamera, för de som inte hört ryktet om att de ska ha en kamera under skärmen. Men den enklaste lösningen brukar vara den rätta, det vill säga att om det här är korrekta renderingar så är det sannolikt så att Fold 3 inte kommer att ha någon kamera under skärmen.

En annan detalj är att Fold 3 visas tillsammans med S pen, att den skulle stödja användandet av S-Pen har hävdats i andra rapporter och kan vara ett tecken på att skärmen har blivit tåligare än tidigare.

Andra detaljer är till exempel att kameramodulen blivit mindre.