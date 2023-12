Läcka påstås visa ny Nothing-mobil

Annons

Nothing kan vara på gång med en ny mobil, dock inte en Nothing Phone 3 utan en mellanklassmodell av Nothing Phone 2. Det är läckaren Sanju Choudhary som har publicerat en del specifikationer samt bilder på vad som påstås vara en Nothing Phone 2a.

Enligt Choudhary kommer enheten med modellnamnet AIN142 att lanseras med en 6,7 tum stor amoled-skärm med stöd för 120Hz. Framsidan kan ha en centrerad 16MP frontkamera medan baksidan har en primär kamera på 50 megapixel med OIS (optisk bildstabilisering). Batteriet ska ligga på 4920 mAh. När enheten lanseras ska den göra det med Android 14-baserade Nothing OS 2.5 fredan från början.

Det nämnda dock inget om processor eller andra specifikationer.