Nothing lockar med Android 16

I samband med att Nothing presenterar nya mobilen Nothing Phone 3, passa företaget även på att som hastigast ta upp när den nya generationen av Nothing OS kommer att släppas. Det är dock en ganska bred tidsram som presenteras för Android 16-baserade Nothing OS 4.0 - någon gång under tredje kvartalet, det vill säga juli, augusti, september.

Vad Nothing OS 4.0 kommer att erbjuda har man däremot inte gett några ledtrådar till.