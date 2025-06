Test: Ulefone Armor X31 Pro – Billigare mobil som tål stryk

Tålig mobil för under 4000

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 6/10 System & program 6/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 68% Extra stöt och vattentålig Batteritiden Lite långsam Kamerauppsättningen

Ulefone är störst på stryktåliga telefoner, det vill säga mobiler som inte bara är vattentäta utan tål att högtrycksspolas och släppas i marken från två meters höjd. Ulefone har en lång rad modeller där Armor X31 Pro präglas av lite smidigare format och lägre prislapp. Man har även den snarlika men mer kompakta X32 Pro.

Smidigare format är relativt, Ulefone Armor väger fortfarande över 300 gram och är nästan 14 mm tjock, men den känns mer okej att ha i fickan än den senaste Ulefone-mobilen jag testade. Formerna är lite mjukare och baksidan har ett slags vågmönster som inte fullt så mycket leder tankarna till en slagborrmaskin som är brukligt för tåliga mobiler.

Prislappen för Ulefone Armor X31 Pro ligger på 3800 kronor, och man har inte lagt pengarna på prestanda. Kretspaketet Mediatek Dimensity 6300 är långsammare än någon annan mobil jag har testat i år, och även om telefonen för det mesta tuffar på bra ändå märker man ibland i vissa krävande appar hur det hackar lite.

Skärmen är inte heller så påkostad, den är av LCD-typ och har inte full HD-upplösning. Men den har 120 Hz uppdateringsfrekvens och även om LCD-kristallerna lämnar lite eftersläp märks det i form av snabb skärmrespons. Åtminstone när jag stängt av att uppdateringsfrekvensen ska avgöras dynamiskt efter vilken tillämpning jag kör och låst den på 120 Hz. Den dynamiska uppdateringsfrekvensen gör helt enkelt inte ett bra jobb och jag får långsam uppdatering i både användargränssnitt och webbläsare där jag märker det mest. Framför allt har skärmen en helt okej maximal ljusstyrka som gör att den klarar sig hyggligt utomhus.

Kameror med brister

Du köper inte heller Ulefone Armor X31 för att få bra kameror. Som på många andra mobiler har vi tre kameror, men här finns inte zoom eller vidvinkelkamera, utan en lågupplöst makrokamera av tveksamt värde, och en nattkamera. nattkameran använder två infraröda lampor som lyser upp med osynligt ljus så att du kan fota en svartvit bild utan att lysa upp. Kanske inte något de flesta behöver men det finns säkert de som gör det.

Huvudkameran är visserligen på 64 megapixel, men tar bilder som blir överexponerade i svårt ljus och inte är superskarpa om du zoomar in i dem. Bilderna håller helt okej budgetkamerakvalitet, men vänta dig inte mer än så. Eftersom telefonen är vattentät på riktigt kan du bada med den och då även ta bilder och filma under vatten. Pekskärmen fungerar inte under vatten så det finns ett särskilt undervattensläge där du styr kameran enbart med knapparna.

Här kan du använda den programmerbara extraknappen, där du kan ställa in vad som händer vid enkeltryck, dubbeltryck och långtryck. Förutom kamera kan du till exempel aktivera ficklampan eller inspelningsappen. Enkeltryck rekommenderas inte, det blir då alldeles för stor risk att du kommer åt av misstag eller knappen aktiveras i fickan.

Mobilen har Android 14, alltså inte senaste systemversionen, och vi har inga löften om systemuppdateringar från Ulefone. Ulefones användargränssnitt är rätt standardiserat med en del extrafunktioner, som att du kan programmera in funktioner till fingeravtrycksläsaren. Systemet är på svenska men översättningen är inte alltid vad man kunde önska sig.

Batteriet i telefonen är extra stort och elektroniken inte särskilt strömkrävande så jag får riktigt bra batteritid, både i skärmtidstestet och när jag använder mobilen i vardagen.

För att sammanfatta är Ulefone Armor X31 Pro en mobil som inte är särskilt snabb och inte har fantastisk skärm eller kamera, men är ultratålig, har lång batteritid och en relativt låg prislapp. Jag tycker nog att det positiva överväger.

Frågor och svar

Kan man blippa betalningar med mobilen? Ja, den har NFC och Google Wallet.

Hur är det med laddning? Det följer med en laddare som kan ladda telefonen med dess maximala 18 watt, vilket betyder att den tar god tid på sig att ladda fullt. Trådlös laddning finns inte i denna modell.

Finns det fingeravtrycksläsare? Ja, den sitter i av/påknappen på sidan.

Ett alternativ

Ulefone Armor X32 Pro är i stora drag samma mobil, men i ett mer kompakt format med mindre skärm.

Kameraexempel

Är det kontraster i bilderna blir de ljusa partierna gärna överexponerade.