Läckare avslöjar när Apples headset visas upp

Trots spekulationer och rykten visade inte Apple upp något XR-headset under WWDC. Nu kommer dock den kända läckaren och analytikern Ming-Chi Kuo med uppgifter om att Apple planerar att hålla ett specifikt event för headsetet i januari 2023. Kuo presenterar också en mer detaljerad tidsplan för Apples arbete där han hävdar att EVT (Engineering Verification Test) kommer att inledas under tredje kvartalet 2022, mediaevenemanget i januari 2023, leverans av utvecklarutrustning 2-4 veckor efter det evenemanget, förhandsbokningar under andra kvartalet 2023 och butikslansering före WWDC 2023.