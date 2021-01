Lanserad: Samsung Galaxy Smarttag hittar försvunna prylar

Sent under 2020 lanserade Samsung Smartthings Find, ett nytt sätt att hitta Galaxy-enheter oavsett om det handlar om telefoner eller headset. Med den lilla brickan Galaxy Smarttag som Samsung nu lanserar kommer den möjligheten även andra prylar till del.

Brickan i sig är en liten fyrkantig pryl med rundade kanter och ett hål för att enkelt kunna fästas i nyckelknippan, väskans handtag, husdjurets halsband eller i andra prylar du vill ha koll på. Brickan kan du sedan spåra med hjälp av din telefon och appen Smartthings. Eftersom brickan i sig inte är uppkopplad är den beroende av att en telefon finns i närheten för att kunna rapportera sin position. Därmed fungerar platsrapporteringen på samma vis som med ett par Galaxy Buds-hörlurar. Smartthings-appen kan berätta när och var brickan senast var i kontakt med din telefon, men om du tappar bort prylen som brickan sitter på kan du rapportera den som förlorad och då kan även andra Galaxy-telefoner anonymt och utan att den användaren märker det, rapportera var prylen befinner sig så att du får meddelande om det via Smartthings-appen.

Kräver Samsung-telefon

För att en annan användare ska kunna hjälpa till att hitta en försvunnen Smarttag måste den användaren ha en Samsung-telefon, ha Smartthings-appen installerad och aktiverat funktionen.

Är du i närheten av brickan kan du söka efter den med telefonen och då visas grafik i skärmen som signalerar när du kommer närmare prylen i fråga. Dessutom kan du trycka på en knapp på skärmen på telefonen för att få brickan att spela en signal så du enklare hittar den. Batteritiden på en Smarttag ska vara ungefär 300 dagar, beroende på hur flitigt du använder funktionerna och när batteriet som sitter i är slut går det enkelt att byta ut. Det är av standardtyp och man kan själv öppna taggen och byta ut batteriet när det är dags.

Knapp kan styra annat

En knapp på själva brickan gör att du även kan använda brickan för att styra funktioner i det smarta hemmet. Det här sker via bluetooth LE och kräver att du har en Smartthings Hub. Har du det kan du ställa in så du kan styra allt du kan styra i hemmet även med hjälp av din Smarttag. På det här sättet skulle du till exempel kunna öppna garageporten när du kör in på tomten med hjälp av knappen på Smarttag.

Galaxy Smarttag säljs för 350 kronor i 1-pack, men du kan även köpa flera på en gång. För ett 2-pack får du betala 600 kronor och ett paket med fyra stycken kostar 1000 kronor. Den so förbokar en Galaxy S21 kan få köpa en Smarttag tillsammans med ett headset för bara 99 kronor.

Galaxy Smarttag Plus kommer senare i år

Vanliga Smarttag använder Bluetooth LE för att blir hittade, men senare i år kommer även Galaxy Smarttag Plus som utöver Bluetooth LE även använder ultra wideband, UWB. Det innebär at du enkelt ska kunna hitta dessa med bättre precision. Via teleofnen kan du då se exakt var de är, till exempel bakom böckerna i bokhyllan eller på annan plats där de inte är direkt synliga. S21 Plus och S21 Ultra är utrustade med UWB för at kunna dra nytta av det här.