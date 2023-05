Nytt i ditt Google-konto: Logga in utan lösenord

I oktober förra året började rulla ut det stödet för lösenordsfria inloggningar med en teknik som man kallade passkeys, eller nycklar. Detta är Googles version av den autentiseringsstandard som FIDO Alliance, bestående av Apple, Google och Microsoft, har tagit fram. Då krävdes det betaversioner av program för att kunna använda tekniken, men är den på gång att rullas ut på bred front.

Passkey-tekniken låter användaren skapa nycklar som synkroniseras med Google Password Manager. Nycklarna går att använda på alla större plattformar och webbläsare, och det finns även möjlighet för utvecklare att via WebAuthn API lägga till passkey-stöd för verktyg och tjänster. Med nycklarna användaren sedan logga in med fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller en lokal PIN-kod istället för med lösenord och tvåvägsverifiering. Enligt Google själva ska tekniken med nycklar erbjuda ett starkare skydd mot phishing och dataintrång än lösenord och andra 2FA-metoder. Det är till exempel inte möjligt att skriva ner eller lämna ut nycklar till andra, och om man förlorar en enhet som innehåller nycklar kan dessa återkallas på distans via användarens kontoinställningar.

Passkeys kan skapas på de flesta plattformar inklusive Ios, där nycklarna synkroniseras med iCloud Keychain.