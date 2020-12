Marknadsundersökning: Xiaomi vinnarna under det tredje kvartalet

Marknadsundersökarna Gartner har släppt sin rapport som visar vilka som är vinnare och förlorare under det tredje kvartalet när det gäller försäljning av mobiltelefoner. Det man kan se från deras siffror är att marknaden ser ut att så sakteliga börja återhämta sig efter de kraftiga tappen under de två första kvartalen av 2020. Jämfört med fjolårets tredje kvartal visar årets fortfarande ett tapp, men nu bara på 5,7 procent vilket är betydligt lägre än vad de två tidigare kvartalen visat i år. Gartner tolkar siffrorna som att de lättnader som började synas i många länders restriktioner gav marknaden en ökning.

Om man kan utse någon vinnare under det tredje kvartalet kan det nog anses vara Xiaomi. Inte för att de sålt flest enheter, de hamnar på tredje plats, men för att de klivit förbi Apple på topplistan. Vilket är första gången för dem. Xiaomi är också den tillverkare som ökat mest under det tredje kvartalet. De är, tillsammans med Samsung, det enda företaget som ökat sin försäljning under det tredje kvartalet (Samsung ökade 2,2 procent, Xiaomi 34,9 procent). Att Xiaomi ökat ser Gartner som ett resultat av band annat att Huawei har tappat dryga 21 procent av sin försäljning.

Apple har egentligen inte tappat så jättemycket (0,6% jämfört med fjolårssiffrorna) utan deras fall på topplistan får istället ses som att Xiaomi ökat. Apples lägre siffror tolkar Gartner som kommande från att Apple kom igång med sin försäljning av nya modeller senare än ett vanligt år.

Om trenden återhämtande håller i sig under det fjärde kvartalet återstår att se, men med den ökning av covid-19-fall som setts i många delar av världen är det möjligt att den stannar av igen.