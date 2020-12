Missade målet 2020: Samsung ska sälja 300 miljoner telefoner 2021

För första gången på nio år så har Samsung sålt under 300 miljoner enheter på ett år. Det här beror så klart på pandemin, både på grund av att den globala ekonomin har fått sig en rejäl törn men också för att människor valt att spara sina pengar när världen varit i en krissituation.

Nu tycker sig vissa se en ljusning vid horisonten och världsekonomierna håller så sakteliga på att återhämta sig. Det här har fått Samsung att planera sin produktion inför nästa år och då räknar de med att åter igen sälja över 300 miljoner enheter enligt den koreanska nyhetssajten ET news. Under 2020 kommer de att ha sålt runt 270 miljoner enheter, om man använder sig av prognostiserade siffror för att räkna in den sista perioden där vi ännu inte fått några officiella siffror.

Till nästa år räknar man med en 14 procentig ökning. Om det är en rimlig förväntning återstår att se.

Totalt sett tänker Samsung tillverka 49,8 miljoner exemplar av sina toppmodeller vilket inkluderar den kommande S21-serien och av dessa nästan 50 miljoner kommer sex miljoner att vara vikbara telefoner och hälften av dessa ska vara den kommande och billigare modellen som för tillfället kallas Galaxy Z Flip 2.