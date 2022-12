Mobils läsare Anna Boussard testar Xiaomi 12T Pro med 200 megapixel

Efter att ha kört Iphone så länge jag kan minnas (om man inte räknar med de gamla klassikerna Nokia 5110, 3210, 3310 och Snakes storhetstider) är jag positivt överraskad över hur en Android ter sig i största allmänhet. Xiaomi 12T Pro kommer i ett exklusivt utförande, förpackningen känns solid och när jag packar upp telefonen förstår jag varför. Utöver en stor telefon medföljer en riktig bjässe till laddare på 120W och ett silikonfodral, man tackar. Visst, laddaren kanske inte är speciellt smidig att ha med sig i min nättaste handväska, men snabbt går det, helt galet snabbt för att vara ärlig. Från 17 procent till fulladdat på 16 minuter!

Ser man till mjukvara och system fipplar jag runt till en början, men tycker att övergången från Ios går smidigare än väntat. Jag googlar till mig navigeringsvägar och känner mig snabbt på banan i Androidvärlden. Jag upplever telefonen som relativt stor och klumpig i jämförelse med min Iphone 13, men jag antar att det är en smaksak. Skärmen i sig är däremot riktigt härlig, bilderna jag tar känns mustiga, kontrastrika och har gott lyster. Däremot drar skärmskyddet åt sig stora mängder damm, vilket min Iphone inte gör överhuvudtaget. Det, telefonens skärmskyddet i plast får även lätt små ”skråmor” trots att jag behandlar telefonen som en bebis. Det här skärmskyddet kan den som vill pilla bort, men jag googlar mig även fram till och förstod att skärmens skyddsglas inte är det senaste på marknaden, även det störigt.

Kameran överraskar

Nu över till det lite mer roliga, kameran. Jag har haft en äldre Iphone 7 fram tills för ett par veckor sedan, då uppgraderade jag till en Iphone 13. Jag blir positivt överraskad av vad man kan göra med Xiaomi 12T Pro. Bilderna blir bra men jag tycker ändå inte att jag kan jämföra med min systemkamera Canon 5D mark IV och inte heller min Iphone 13.

Det jag var mest nyfiken på att testa var 200-megapixelläget. Här krävdes det återigen lite googlande för att förstå hur jag ens slog på läget. Väl på testar jag att ta lite olika typer av bilder, mestadels i dagsljus. Resultatet blir bra och detaljrikedomen är där, men på något sätt är jag ändå inte helt övertygad. Jag upplever inga direkta fördröjningar när jag växlar över till läget vilket jag hade förväntat mig. Däremot krävs det att jag behöver ha bra ljus omkring mig. Bilderna blir tunga så jag tror inte att detta är en funktion jag hade använt alltför ofta om jag hade ägt telefonen. Jag leker runt även med manuella pro-läget, justerar vitbalans med mera. Jag tolkar f som bländartal men i Xiaomi 12T Pros fall verkar det stå för fokus. Det kanske är så på de flesta telefonerna nuförtiden och att min okunnighet kring just mobilkameror kommer fram. Jag gillar vidvinkelfunktionen på landskap, men denna testar jag enbart i dagsljus och har således gett den goda förutsättningar att prestera bra på.

Trädtoppar med vidvinkel taget med Xiaomi 12T Pro. Foto: Anna Boussard

Vidvinkel på landskap vid Gubbanäsan i Varberg, taget med Xiaomi 12T Pro. Foto: Anna Boussard

Det jag däremot inte tycker att kameran klarar av speciellt bra är rörelseoskärpa. Jag har en livlig son som ofta har en tendens att bli något suddig. Däremot tycker jag att videoläget i 4K hanterar detta bättre, riktigt bra till och med, både ljud- och bildmässigt. Bildstabilisatorn gör ett lysande jobb.

Zoomen känns ganska fattig, den beskär bara bilden i princip och någon rent optiskt zoom finns inte alls.

Jag testar även makroläget, men här är jag inte speciellt imponerad. Den kan absolut fungera för stilla objekt såsom stenar och blommor, men är du sugen på att fota insekter lär de ha flugit iväg för längesedan när du väl skall knäppa bilden. Det eftersom du måste vara obeskrivligt nära det du fotar för att få detaljrikedom.

I selfiekameran leker jag runt med diverse filter och funktioner, oj vad fräsch man kunde bli utan några större sminkinsatser. När vi ändå pratar om bildbehandling så testar jag att byta ut lite himlar med mera och tycker att telefonens AI löser det förvånansvärt bra.

Magisk himmel längs med Hallandskusten med Xiaomi-AI. Foto: Anna Boussard.

Vid ett tillfälle under testperioden ber telefonen mig att starta i så kallat ”säkert läge”, vilket jag gör. Väl inne på telefonen finns inte mina nedladdade appar tillgängliga och under dagen börjar märkliga notiser poppa upp. Efter detta nollställer jag telefonen utan att tömma bilder med mera vilket medför att all data går förlorad för jag valt att inte säkerhetskopiera enheten. Eftersom det inte är min permanenta telefon är det inte så mycket data jag går miste om. Däremot känns det olustigt och jag blir tveksam när det kommer till säkerheten då det aldrig har hänt något liknande under min tid med Iphone.

Trots en del minus och missar måste jag ändå ge den här luren beröm. Du får rätt mycket prestanda och finess till ett bra pris. Den känns ”kvick” om än inte som en Iphone rent telefonmässigt och inte som en systemkamera rent bildmässigt.

Text: Anna Boussard