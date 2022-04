Motorola lanserar Motorola Moto G52 – underhållning för 2500 kr

Motorola har nu presenterat den nya Moto-modellen G52, en lite mer budgetinriktad mobil där den primära inriktningen är underhållning med en 6,6 tum stor Amoled-skärm i 20:9-format och stöd för 90Hz och stereohögtalare med Dolby Atmos.

Under motorhuven sitter det den Qualcomm Snapdragon 680 med en Adreno 610 GPU. Detta kombineras med 4 eller 6 gigabyte arbetsminne beroende på modell, samt 128 eller 256 gigabyte lagringsutrymme som kan expanderas upp till 1 terabyte via microSD-kort. Batteriet har en kapacitet på 5000 mAh med stöd för snabbladdning via TurboPower 30.

På baksidan sitter den kameramobil med tre stycken sensorer, bland annat en primär på 50 MP och en ultravidvinkel på 8 MP. Frontkameran ligger på 16 MP.

Moto G52 levereras med en ren Android 12. För att hålla nere kostnaderna saknar modellen även 5G och erbjuder Bluetooth 5.0 och Wi-Fi upp till och med 802.11 ac. Priset i Sverige kommer att börja på 2499 kronor, men det är ännu lite osäkert när säljstarten kommer att ske.