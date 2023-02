Netflix lanserar nyheter för premiumabonnenter

Netflix meddelar att man rullar ut ett par nya funktioner för de kunder som prenumererar på Netflix premiumabonnemang. Den största av dessa är det som kallas för rumsligt ljud som genom att använda sig av flera ljudkanaler kan skapa flera ljudlager som ska ge tittaren en kraftfull och realistisk känsla av att vara omsluten av det som visas på skärmen. Rumsligt ljud, som också kallas för Immersivt ljud, 3D ljud eller 360° ljud, kräver inte någon extra utrustning för att fungera. Här använder sig Netflix av Sennheisers AMBEO 2-Channel Spatial Audio-teknik för ändamålet.

Enligt Netflix själva är det fler än 700 titlar hos tjänsten som har fått tillgång till den nya ljudfunktionen, och fler kommer att släppas kontinuerligt. Rumsligt ljud finns tillgängligt på Netflix nu för alla som har, skaffar eller uppgraderar till premiumabonnemang.

Man passar även på att öka antalet enheter att ladda ner filmer och serier på, från fyra till sex. Även detta omfattar enbart premiumabonnenter.

Netflix har även uppdaterat sin nordamerikanska supportsida med mer information om hur tjänsten ska försöka förhindra kontodelning.

Man specificerar bland annat att konton bara får delas inom ett enskilt hushåll, och för att försäkra att enheter förknippas med den primära platsen (det vill säga hushållet) behöver användare till tjänsten i hemmet via Wi-Fi minst en gång var 31:e dag.

Försöker man logga in på en annan plats hindras personen från att logga in och uppmanas att skaffa ett eget konto. Detta kan potentiellt innebära problem för personer som reser, men här erbjuder Netflix en form av lösning genom att användare kan begära att få en temporär kod för att exempelvis logga in på en enhet någon annanstans än hemma. Koden ger användaren tillgång till Netflix på den nya platsen och enheten, men som mest i sju dagar i följd.

För att avgöra om en enhet är ansluten till hushållet genom att undersöka IP-adresser, enhets-ID och kontoaktivitet.