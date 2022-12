Netflix kan köpas upp av Microsoft

I ett försök att differentiera och locka fler prenumeranter, introducerade Netflix i november i år en form av billigare abonnemang med annonser. Siffror för november visar dock att den nya abonnemangsformen inte har fått något speciellt utbrett mottagande enligt analysföretaget Antenna. Enligt dem var det bara nio procent av alla nya abonnemang som skapades under november som var ”Basic with Ads”, medan 41 procent vad Basic, 24 procent var Standard och 25 procent som var Premium. Dessutom var det 0,1 procent av de amerikanska abonnemang som byte abonnemangsform som gick över till Basic with Ads. I USA kostar Basic with Ads 7 dollar/månad, medan ett vanligt Basic-abonnemang kostar 10 dollar/månad.

Det amerikanska mottagandet av det nya reklamabonnemanget har lett till spekulationer om att Netflix kan komma att senarelägga en utvidgning av abonnemangsformen i andra länder.

Samtidigt rapporterar nyhetsbyrån Reuters att Microsoft under 2023 kan komma att köpa upp Netflix. Företaget ligger redan nära varandra då Netflix valde Microsoft som sin annonseringspartner för Basic with Ads-tjänsten samt att Microsoft-chefen Brad Smith även sitter i Netflix styrelse. Även Netflix skulle ha mycket att tjäna på en sådan sammanslagning då företaget har satsat allt mer på spelutveckling, och skulle då kunna få en skjuts av Microsofts spelresurser.

Ett sådant uppköp skulle dessutom på ett bräde göra Microsoft till en betydande del av marknaden för filmer och TV-serier.