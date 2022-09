Nokia släpper X30, G60 och prenumeration på mobiler istället för att köpa

Prenumerationstjänsten gör att du istället för att köpa telefonen prenumererar på den och betalar en månadsavgift. Där ska du även belönas för att du behåller din telefon länge.

Nokia X30 5G

Det genomgående temat HMD Global ville poängtera under sin lansering var att de vill ha en miljövänlig profil. Telefonen Nokia X30 5G är flaggskeppet i lanseringen, men samtidigt tillverkarens mest miljövänliga mobil hittills. I klartext innebär det att den är tillverkad med ett chassi i 100 procent återvunnen aluminium och har en plastbaksida tillverkad av 60 procent återvunnet material.

Ser vi till funktioner du som användare får här så är telefonen ip-klassad, så den tål väta och kamerorna som på baksidan består av en huvudlins på 50 megapixel och en vidvinkel på 15 samverkar. Det gör att du ska få bättre bildkvalitet även i vidvinkelbilderna för att även huvudlinsen används. Vidare är kamerorna utrustade med nattläge för såväl miljöbilder som selfies.

Billigare Nokia G60 men flera egenskaper samma

Nästa telefon är Nokia G60 5G, alltså HMD Globals billigare serie telefoner. Denna är den första i den serien som får tre års garanti och den har ett par utvalda likheter med den dyrare X30 vi just berättat om. Tekniken där vidvinkel och huvudkamera samverkar, kallas Capture Fusion, finns även här och miljötänket går igen, här med 60 procent återvunnet material i plastskalet.

Både Nokia X30 och G60 drivs av Snapdragon 695, men X30 är ändå tydligt mera påkostad med mer arbetsminne, lagring, oled-skärm och snabbare snabbladdning än G-modellen.

T21 – Uppdaterad surfplatta med lågprisprofil

Telefonerna får sällskap av nya, uppdaterade surfplattan Nokia T21. Här får du ram i aluminium, Android 12 och två garanterade systemuppdateringar samt prestanda från Unisoc T612, ett chipset tillverkat i 12-nanometersteknik, vilket tydligt manifesterar att det här är en platta med lågkostnadsprofil. Ett av de mera efterfrågade nyheterna jämfört med föregångaren är enligt HMD Global att det nu finns stöd för att använda pekpenna på skärmen. Vidare har plattan 4G-stöd med simkortplats och är ip-klassad för att klara damm och fukt enligt IP52, alltså ska den i detta fall klara droppar. HMD Global släpper även högtalaren Nokia Portable Wireless Speaker 2 med 22 timmars batteritid.

Prenumerationstjänst enbart för Tyskland och Storbritannien

Nokia under HMD Globals tid har alltid talat mycket om garanterade systemuppdateringar så även om de har svår konkurrens från andra på det området är det kanske ändå väntat att de nu lanserar en prenumerationstjänst som just tar fasta på att telefonen ska hålla länge. Tjänsten lanseras nu i Tyskland och Storbritannien och kommer inkludera 5 olika Nokia-enheter. Som användare betalar man mellan 12 och 30 euro i månaden beroende på enhetens pris och om du vill så kan du även teckna ett dataabonnemang via HMD Global. Förutsatt då att du bor i Tyskland eller Storbritannien alltså, där tjänsten finns. Fler länder, Norden inkluderad ska tillkomma framöver.

En finess i tjänsten är att användare samlar poäng ju längre de behåller sin nuvarande telefon och de här poängen kan användas för att ge bort till olika välgörande ändamål på miljö och klimatområdet.

Priser på nya telefonerna och surfplattan

Nokia X30 släpps nu i Sverige för 5699 kronor med 6/128 GB samt med prislapp på 5999 med 8/256 GB. Nokia G60 med 4/64 GB släpps för 3490 kronor. Nokia T21 och högtalaren Nokia Portable Wireless Speaker 2 har vi ännu inga prisuppgifter på.