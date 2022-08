JBL släpper två par hörlurar – true wireless med egen pekskärm

Vi börjar med och JBL Tour Pro 2 som är det nya true wirelessheadsetet. Headsetet i sig har alltså brusreducering, 360-ljud och en batteritid på totalt 40 timmar med 10 timmar i själva hörlurarna och ytterligare 30 i laddningsetuiet. Det mest uppseendeväckande är dock att laddningsetuiet även har en egen pekskärm. Där kan du göra inställningar, till exempel aktivera och stänga av brusreduceringen.

Tanken med detta är att dessa funktioner vanligen kräver appen till Iphone eller Android. Med en pekskärm på etuiet ska man dessutom kunna göra inställningen när du har lurarna anslutna till en dator eller om du bara vill ha brusreduceringen aktiv med lurarna i öronen utan att ha dem anslutna till någon enhet. Fortfarande går det dock att använda appen om du vill för inställningar och lurarna i sig har touchknappar för att till exempel byta låt eller svara på samtal. JBL vill att du ska kunna göra det och de inställningar pekskärmen ger tillgång till utan att ta upp telefonen ur fickan.

Bygellurarna JBL Tour One M2

Utöver öronsnäckorna släpper JBL samtidigt även JBL Tour One M2 och även de hör till JBL:s flaggskeppsserie av hörlurar. Även här finns brusreducering och 360-ljud men utöver det även en del andra funktioner. Öronkuddar och materialet i bygeln är äkta läder och vi fick höra under presentationen att det är tre saker som avgör bra brusreducering. Dels är del just öronkuddarna, det är passformen som helhet och hur lurarna sluter tätt och det är sist men inte minst elektronkiken. Vidare ska röstigenkänning i lurarna se till att tysta musiken och aktivera genomhörning när den uppfattar att du börjar prata. Det här gör alltså att du kan föra kortare konversationer och höra svar från den du pratar med utan att först ta av dig lurarna.

Båda dessa hörlurar som nu lanserats släpps först i januari till försäljning och då kommer true wirelesslurarna JBL Tour Pro 2 kosta 2000 kronor och bygellurarna JBL Tour One M2 ska kosta 3000 kronor.