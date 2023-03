Nokia visar nytt gränssnitt – kommer inte till Nokia-telefoner

Under MWC-mässan i Barcelona tidigare i år presenterade Nokia sin nya grafiska profil. Det symboliserade bolagets nya strategi och nu tar de nästa steg. Nokia Pure är bolagets nya designspråk som ska fungera som ett ramverk för framtida produkter från Nokia. Det ska alltså användas i till exempel appar och inkluderar en rad olika designelement, som ikoner, typsnitt, grafiska element, riktlinjer och mallar. Viktigt att poängtera är dock att det här inte är ämnat för Nokia-telefonerna.

HMD Global tillverkar mobiltelefoner under Nokias varumärke, men de gör det på licens för att få använda varumärket och har ingen övrig koppling till det bolaget Nokia gör. Bolaget Nokia beskriver själva att de arbetar med bland annat digitalisering av olika branscher, olika former av nättjänster och IOT, datacenter, energi och licensiering. Det gäller alltså att skilja på det Nokia själva gör och de produkter som tillverkats av andra och där Nokia bara lånar ut sitt varumärke under licens. Det här har blivit lite lättare i och med Nokias byte av logotyp, för den nya mer stiliserade logotypen finns på det Nokia själva gör, medan licensierade produkter som HMD Globals Nokia-telefoner, Nokia Game Controller från tyska Streamview och bärbara datorer under namnet Nokia Purebook får använda den gamla logotypen. De senare samlas också under mynokia.com där vi kan läsa att det handlar just om licensierade produkter som Nokia själva inte tillverkar.

I Nokias grafiska material används Iphone som exempel när det nya Nokia Pure-gränssnittet ska visas upp och Nokia-telefonerna med Android som HMD Global tillverkar fortsätter alltså att använda ett rent Android-gränssnitt med få eller inga tillägg. Enligt Nokia så ska Nokia Pure enbart användas för att ge Nokias egna företagsinriktade tjänster och produkter ett nytt uttryck som går hand i hand med den nya logotypen.

Det är inte bara Nokia som licensierar sitt varumärke på detta sätt. Motorola som 2011 delades upp i de båda bolagen Motorola Solutions och Motorola Mobility där det senare nu ägs av kinesiska Lenovo licensierar varumärket Motorola till Bullitt Group för tåliga telefoner under namnet Motorola Defy och till Ebuynow för smarta klockor under namnet Moto360.