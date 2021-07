Nothing Ear 1 har lanserats

Nu har teknikföretaget Nothing med Carl Pei i spetsen lanserat sina första hörlurar - Nothing Ear 1. Enligt Nothing är lurarna skapade för att stå ut från mängden, inte bara i det att de är transparenta för att visa tekniken på insidan. Varje lur väger 4,7 gram och har ett element på 11,6 millimeter.

De har aktiv brusreducering för att stänga ute omvärlden, men också det som företaget kallar för "transparent mode" som med en enkel beröring tar in och släpper igenom omgivningsljud så att du ska slippa ta ur lurarna för att kunna föra ett samtal med någon du träffar.

Lurarna ska ha en lyssningstid på fem timmar, och med det medföljande fodralet ska strömmen räcka i 34 timmar, eller 24 timmar om du väljer att använda brusreducering.

Sedan tidigare har det bekräftats att lurarna får ett pris på cirka 1000 kr. Det finns ännu inga bekräftade uppgifter om när de blir tillgängliga att köpa.