Nothing i samarbete med Qualcomm för kommande produktlanseringar

Bolaget Nothing som startades av den svensk-kinesiske techentreprenören Carl Pei, som tidigare varit md och grundat OnePlus, har nu inlett ett samarbete med chiptillverkaren Qualcomm samtidigt som de tagit in dryga 400 miljoner från investerare för att öka på sin utvecklingsavdelning.

Pei beskriver samarbetet med Qualcomm som en nödvändig del i deras fortsatta expansion efter den lyckade lanseringen av deras första produkt, in-earhörlurarna Ear 1. Enligt Pei har deras Ear 1 sålts i över 100 000 exemplar sedan lanseringen i augusti. Han menar att en smidig sammanlänkning av enheter är väldigt viktigt för framtida innovationer.

Samarbetet med Qualcomm innebär att Nothing ska använda bolagets chipp i kommande produkter. Det här är alltså ett sätt för Nothing att förbereda intåg i fler produktkategorier än hörlurar där de redan gjort intåg. Carl Pei har tidigare sagt att bolaget har ett stort antal produkter under utveckling och de pengar bolaget nu tagit in ska användas för forskning och utveckling inför deras kommande produktlanseringar.