Nothing öppnar nu för förbokning av sin Nothing Phone 1

Nothing Phone 1 lanseras officiellt inte förrän den 12 juli, men det stoppar inte Nothing från att inleda försäljningen. Sedan tidigare har de en privat väntelista för de som engagerat sig i bolaget och nu öppnar man alltså för vem som helst att ställa sig i den publika kön. När Mobil i skrivande stund tittar står det att 9832 personer står i kön och Nothing motiverar köandet med att tillgången på telefonen kommer att vara begränsad.

Fram till den 11 juli kommer Nothing skicka ut inbjudningar till de som står i kön. Inbjudan låter dig betala 250 kronor som en form av deposition, ett måste för att komma vidare i processen. De här 250 kronorna dras av priset på Nothing Phone 1 när du köper telefonen och du får även 250 kronor i extra tillgodohavande som kan användas för att köpa tillbehör, till exempel Nothings hörlurar Ear 1.

Samtidigt som Nothing gått ut med denna information meddelar de även att tre av de stora operatörerna i Sverige kommer att sälja Nothing Phone 1. Det är Tre, Tele2 och Telenor. Inför den officiella lanseringen av telefonen har Nothing även berättat mer om lysdioderna som finns på baksidan av telefonen. Nothing kallar det för Glyph och ljusen gör att du kan få information om inkommande samtal, laddningsstatus, och appnotiser utan att behöva titta på skärmen.

Nothing Phone 1 lanseras officiellt den 12 juli men trots att förbokning nu alltså öppnat så har Nothing ännu inte gått ut med specifikationer eller pris.