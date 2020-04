Ny mobiloperatör: Chilimobil utmanar med billig surf

Chilimobil har funnits i Norge en tid men nu lanserar bolaget mobilabonnemang även i Sverige. Billigaste abonnemanget inkluderar 6 GB data per månad och kostar 199 kronor. I alla abonnemang ingår fria samtal, sms och mms och det finns inga bindningstider. Precis som många andra utmanare sker betalningen via betalkort, så du får ingen faktura. För 299 kronor i månaden får du abonnemanget med 25 GB data inkluderat och abonnemang med fri surf kostar alltså 399 kronor. Just det priset är ett lanseringserbjudande och det ordinarie priset är 449 kronor, men den som tecknar ett abonnemang idag kommer att även fortsättningsvis få det lägre priset 399 kronor i månadsavgift.

Samma täckning som Tre

Chilimobil använder Tres nät och lanserar idag privatabonnemang, men man har även abonnemang för mobilt bredband och under maj lovar man att komplettera även med företagsabonnemang. Abonnemangen för mobilt bredband ger 50, 100 eller obegränsad surf för 249, 299 respektive 449 kronor per månad.

Som kund kan du själv sköta ditt abonnemang via det som kallas Mitt Chilli på hemsidan eller kontakta kundtjänst via e-post eller andra digitala vägar. Den surf du inte förbrukat vid månadens slut nollställs och du kan alltså inte spara oanvänd surf.

Jämför vi priserna så är Chilimobil med såväl sitt fri surf-abonnemang som de övriga två abonnemangen bland de billigaste idag. En intressant konkurrent är operatören Katshing som har fri surf med 4G-hastighet för 299 kronor i månaden, en hundralapp billigare, men även fri surf med begränsad hastighet för priser ner till 149 kronor i månaden.