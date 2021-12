Ny rapport: 300 gånger mer datatrafik på 10 år

Ericsson har släppt en specialversion av sin Ericsson Mobility Report, som den här gången omfattar de senaste tio åren. Anledningen är att 2011 var det första året som en Ericsson Mobility Report publicerades, vilket är en anledning så god som någon att ha ett jubileum. Och rapporten visar tydligt i vilken omfattning som mängden mobildata har ökat de senaste åren.

Enligt rapporten har antalet användare av mobiltelefoner ökar med 5,5 miljarder sedan 2011. Detta har givetvis också satt sina spår på datatrafiken över det mobila nätet. Under det tredje kvartalet 2021 ökade trafiken med 42 procent jämfört med samma period året innan, och mängden datatrafik uppgick till 78 exabyte inklusive trafik från Fixed Wireless Access (FWA)-tjänster. Som jämförelse var mängden mobil datatrafik större under tredje kvartalet 2021 än all sammanlagd mobil datatrafik fram till och med 2016.

Under det tredje kvartalet tecknades det 98 miljoner nya 5G-abonnemang i världen, vilket kan jämföras med att det under samma tid tecknades mindre än hälften så många (48 miljoner) nya 4G-abonnemang. Enligt Ericsson kommer mängden 5G-abonnemang att uppgå till 660 miljoner vid årsskiftet 2021-2022, och de förutspår att mot slutet av 2027 kommer antalet 5G-abonnemang uppgå till 4,4 miljarder.