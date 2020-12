Ny skärmteknik kan ge Iphone 13 Always on display och 120 hertz

Apple har erbjudit snabbare uppdateringstakt i skärmen på Ipad Pro, under namnet Pro Motion, men än så länge har Iphone alltid fått nöja sig med ordinarie 60 bilder per sekund. Nu kommer dock uppgifter om att Iphone 13 kan få både aktivt viloläge, även kallat Always on display och 120 hertz i uppdateringsfrekvens. Det är koreanska publikationen The Elec som rapporterar detta och faktum är att uppgifterna kommer från Samsung Display, som levererar huvuddelen av de oled-skärmar som Apple använder i sina Iphones. Enligt uppgifterna så ska två av fyra nya Iphone-modeller nästa år ha oled-skärmar som framställs med mer avancerad LPTO-teknik. Det är detta som gör att de två modellerna har förutsättningar för att få både Always on display och 120 hertz i skärmuppdateringsfrekvens. Den här tekniken gör det möjligt att använda både 120 hertz och Always on display utan att batteritiden tar för mycket stryk. Alla fyra skärmar ska dock vara av oled-typ precis som i år.

Precis som Apple använt förhöjd uppdateringstakt i Ipad tidigare har de även använt Always on display, men det i Apple Watch. Det introducerades i Apple Watch series 5 och gör att klockan hela tiden kan visa tiden, inte bara när du lyfter armen och tittar på den.

De flesta flaggskepp på Android-sidan använder redan Always on display såväl som förhöjd skärmuppdateringstakt sedan flera år.