Nya Iphone 14 och 14 Plus – med nytt och gammalt

Iphone 14 kommer precis som föregångaren i två storlekar, men någon ny Mini blev det inte i år, i stället får vi en Iphone 14 och en Iphone 14 Plus. Iphone 14 har 6,1-tums Oled-skärm och är över huvud taget väldigt lik Iphone 13, vi ser inget av ny mindre sensorpanel infälld i skärmen här. Iphone 14 Plus ger dig en skärm på 6,7 tum och mer batteritid. Skärmen har en maximal ljusstyrka på 1200 nits. Always on-displayen som finns i Pro-serien saknas här.

Skärmen har Ceramic Shield som tidigare och ramen är aluminium. Det kanske mest oväntade med Iphone 14 är att man använder samma chipset, A15 Bionic, som föregångaren Iphone 13. Visserligen har Iphone allt svårare att utnyttja all beräkningskraft till att göra mobilen snabbare, men det väcker frågan vad som egentligen är nytt med Iphone 14. Apple lyfter fram kameran och säkerhetsfunktioner.

När det kommer till kameran är det framför allt huvudkameran som förbättrats, med en större 12-megapixelsensor med 1,9-mikrometer stora pixlar, medan frontkameran fått autofokus. Apple har också förbättrat bildbehandlingsprocessen så att HDR-automatiken som kombinerar flera exponeringar kommer in tidigare i processen. Detta ska framför allt ge bättre mörkerfotografering jämfört med Iphone 13.

När det kommer till säkerhetsfunktioner handlar det dels att telefonen tack vare nya rörelsesensorer kan detektera och larma om du råkat ut för en bilolycka. Det är samma funktion som finns i nya Apple Watch Series 8. Den andra funktionen är satellituppkoppling, men bara för nödmeddelanden. På grund av satelliternas begränsning måste du vara utonhus och peka din Iphone mot satelliten för att få kontakt, för att underlätta detta hjälper gränssnittet dig att peka telefonen rätt. Man har också utvecklat ett eget gränssnitt för textmeddelanden för att utnyttja den begränsade bandbredden. Du kan alltså inte ringa via satellit, bara kontakta larmcentraler. Dessutom kan du, även om det inte är en nödsituation, dela din position. Satellituppkopplingen är en betaltjänst som än så länge bara blir tillgänglig i USA och i Kanada, men två års prenumeration för användare i dessa två länder ingår vid köp.

Iphone 14 börjar säljas den 16 september, och Iphone 14 Plus den 7 oktober. De kommer med 64, 128 eller 256 GB lagring. Iphone 14 kostar från 12 000 kr, och Iphone 14 Plus från 13 500 kr.