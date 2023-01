Nytt avtal sätter krokben för kinesisk kretstillverkning

I fredags enades Nederländerna och Japan med USA om att införa restriktioner för export av chiptillverkningsteknik till kinesiska företag. Detta enligt en rad amerikanska publikationer som Financial Times och The New York Times.

Avsikten ska vara att begränsa Kinas förmåga att öka sin egen inhemska kretstillverkning, och därmed enklare få tillgång till avancerade halvledare som skulle kunna göra det möjligt Kina att stärka sin militära och artificiella intelligenskapacitet. Avtalet kan anses vara en expansion av de begräsningar som USA tillkännagav i oktober 2022. Enligt publikationen Bloomberg finns det inga planer på ett offentligt tillkännagivande om avtalet, och de säger vidare att det kan ta "månader" för Japan och Nederländerna att "slutföra sina juridiska arrangemang".

Det största företaget som påverkas av restriktionerna är ASML. Det är det enda företaget i världen som producerar så kallade ultravioletta litografimaskiner, som är avgörande för produktionen av avancerade halvledare. Avtalet gör att man inte kommer att kunna leverera maskiner för extrem ultraviolett litografi (EUV) till Kina, utan enbart äldre DUV-maskiner (Deep Ultraviolet Lithography).

Enligt ett tidigare uttalande av ASML:s vd Peter Wennink står Kina för cirka 15 procent av bolagets försäljning under 2022. Enligt Wennink kommer inga restriktioner sannolikt att stoppa Kina från att bygga sina egna versioner av maskinerna, men att det kommer att ta tid innan de kommer dit.