Officiellt: Huawei säljer Honor

Det har under en längre tid ryktats att Huawei ska vara på gång att sälja sitt varumärke Honor, och nu har de officiellt meddelat att de säljer allt som har med varumärket Honor att göra. Det finns inga siffror på vilka summor det handlar om men det har spekulerats i att en försäljning skulle kunna vara i storleksordningen 15 miljarder dollar, drygt 130 miljarder kronor. Köpare ska vara det Shenzhen-baserade och statligt ägda företaget Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

Enligt Huawei är anledning till försäljningen för att Honor ska kunna överleva trots Huawei-sanktioner från länder som bland andra USA. Därför kommer man inte att behålla någonting i fråga om aktier eller på något sätt vara inblandade i företagets framtida styrning. Idag förlitar sig Honor på mycket av Huaweis egen teknik och använder till exempel Kirin-chippen. Försäljningen har potential att låta Honor anävnda teknik från till exempel Qualcomm istället samt använda Googles tjänster och därmed inte dras med i Huaweis fall på samma sätt.