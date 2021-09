Officiellt: Nu kommer Iphone 13

Apple brukade kalla till sina presskonferenser med längre förvarning men när folk inte längre ska flygas in från hela världen utan det på grund av pandemi rör sig om en virtuell streamad lansering blir det lättare att kalla med kort varsel. Inte för att datumet 14 september inte har cirkulerat under längre tid, men en vecka innan har nu Apple officiellt bjudit in till sitt event.

Eventet äger rum klockan 10.00 lokal tid, vilket innebär klockan 19.00 svensk tid. Apple berättar förstås inte vad som ska visas, men att det är nya Iphones lär det inte råda något tvivel om. Ryktena talar om fyra modeller precis som förra året, vilket innebär att Apple förmodligen släpper en Iphone Mini även i år. Det intressanta är vilka övriga prylar man kommer att visa. Det surrar av rykten kring både nya Ipads och Apple watch, men följer företaget sin vana kommer de nya varianterna av Ipad visas på ett senare event i höst. Däremot kan vi nog räkna med att få se Apple Watch Series 7 med kantigare design, även om det sägs att svårigheter med produktionen gör att klockan antingen kommer att ha begränsad tillgänglighet i början, eller ha säljstart rätt långt efter lanseringen.

Kommer man även att ha någon överraskning i form av "one more thing"? Om en vecka vet vi mer.