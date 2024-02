Oneplus visar nästan upp ny smartklocka

Annons

Att Oneplus är på gång med en ny smartklocka är inte speciellt mycket av en hemlighet längre, även att den inte har presenterats officiellt ännu. Det förväntas dock ske på MWC i Barcelona. 26-29 februari.

Nu har Oneplus dock publicerat den första bilden av klockan med sloganen It’s time, to do it right! Om det bara är tänkt som ett klatschigt uttryck eller om man menar att den första Oneplus Watch, som lanserades i april 2021, var ett misslyckande - det återstår att se.

Sedan tidigare ryktas den nya Oneplus Watch använda sig av en Snapdragon W5 Gen 1 tillsammans med en amoled-skärm på 1,43 tum, plus att man byter operativsystem jämfört med föregångaren och nu satsar på Wear OS 4.

I samband med bildpubliceringen sjösätter man även en tävling för deltagare i Indien, Nordamerika och Europa, där man ska komma med ett så kreativt men felaktigt svar som möjligt på vad bilden föreställer.