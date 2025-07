Google lanserar nya AI-funktioner för Pixel och Wear OS

Google meddelar att alla som äger en Pixel 9 Pro automatiskt får en gratis ettårsprenumeration på Google AI Pro. Tjänsten ger tillgång till nyheterna i Google’s Gemini-app, bland annat Veo 3 som kan omvandla idéer till korta videoklipp med naturligt ljud.

Samtidigt breddar Google sin Circle to Search-funktion med ett nytt AI-läge som låter användare ställa uppföljningsfrågor direkt från skärmen. Circle to Search får också in-game help, vilket levererar artiklar och videor med tidsstämplar anpassade till exakt vad spelaren gör utan att behöva byta app.

I samband med lanseringen av Wear OS 4+ börjar Gemini rullas ut till en rad klockmodeller från Pixel, Samsung, Oppo, Oneplus och Xiaomi. Användare kan aktivera assistenten genom att säga “Hey Google”, hålla in sidoknappen, eller trycka på Geminis ikon. Genom naturligt tal förstår klockan olika uttal och levererar snabba svar direkt på handleden. Gemini kan hantera komplexa uppgifter över flera appar, exempelvis skicka meddelanden, lägga till kalenderhändelser och ge påminnelser. Funktionen kan även spara detaljer som vilken parkeringsplats man använde eller påminna om ett inplanerat ärende, förutsatt att användaren ger nödvändiga åtkomsträttigheter.