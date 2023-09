Philips Hue kommer kräva användarkonto

Annons

Det har aldrig varit ett krav med ett användarkonto för att kunna använda Philips Hue-prylar, men det kommer det att bli ändring på. I ett inlägg på det officiella X-kontot skriver man att det kommer att bli obligatoriskt att ha ett användarkonto, något som man uppger kommer att förbättra säkerheten kring att använda deras produkter. ”Believe us, this change can only benefit the users, when it comes to security. Soon it will indeed be mandatory to have a Hue account in order to control the lights.” Uttalandet har mötts av en hel del kritik, då många användare säger sig ha valt Philips Hue-produkter just för att slippa skapa ett konto. De ifrågasätter också den påstådda säkerhetsaspekten i att tvingas använda ett konto med argumentet att den bästa säkerhetslösningen skulle vara att endast ha lokala enheter som inte alls är anslutna till internet.

Det spekuleras i att kontokravet kan vara första steget mot att introducera premiumtjänster mot betalning. Det kan också vara så att kontokrav bara är ett naturligt steg för en helhetslösning för samtliga typer av enheter inklusive de nyligen utannonserade säkerhetsprodukterna vinkla inkluderas sensorer och övervakningskameror som kan användas tillsammans med belysningen.