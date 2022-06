Pokemon Go passerar ekonomisk milstolpe

Pokemon Go lanserads 2016 och är som bekant ett gratisspel, men där spelarna kan köpa spelvaluta för riktiga pengar. Och det kan man säga att de har gjort. Analysföretaget Sensor Tower presenterar nu statistik som visar att sedan lanseringen har Pokemon Go dragit mer än sex miljarder dollar, eller drygt 59 miljarder kronor, från sina spelare. Under första kvartalet 2022 spenderades det drygt 200 miljoner dollar vilket placerar Pokemon Go på elfte plats. Det är dock fortfarande det spel som använder geolocation som drar in mest pengar, på andra plats kommet Dragon Quest Walk med 90,4 miljoner dollar och trea Jurassic World Alive med 7,2 miljoner dollar.