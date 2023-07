Pokémon Go-skapare skär ner på verksamheten

Spelutvecklaren Niantic, mest kända för sitt spel Pokémon Go, meddelar att man kommer att dra ner på verksamheten. Enligt Niantics VD John Hanke beror det på att man växte för fort under pandemin, och att man nu måste anpassa storleken på verksamheten.

Det innebär främst att man säger upp 230 anställda och stänger sin studio i Los Angeles, samt att man avbryter utvecklingen av titlarna NBA All-World och Marvel: World of Heroes. Man kommer istället koncentrera sig på att fortsätta att expandera Pokémon Go, samt fortsätta att arbeta med titlarna Pikmin Bloom, Peridot och Monster Hunter Now.

Enligt Hanke är förstärkt verklighet ändå på väg åt rätt håll tack vare enheter som Meta Quest Pro och Apple Vision Pro. ”Ökningen av MR-enheter (Mixed Reality-enheter) bekräftar den långsiktiga betydelsen av förstärkt verklighet, men den här typen av enheter är bara en mellanliggande språngbräda mot äkta AR-enheter utomhus", säger Hanke.