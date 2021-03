Pokémon Go-skaparna lockar med AR-glasögon

Niantic har länge arbetet med förstärkt verklighet i spel som Pokémon Go och Harry Potter: Wizards Unite, och 2019 började man samarbeta med Qualcomm och deras XR2-plattform angående utveckling av AR-glasögon. Då sa man att man inte hade några planer att skapa några egna glasögon utan att samarbetet enbart handlade om referensdesigner med andra tillverkare.

Nu har dock Niantic-chefen John Hanke publicerat en bild på Twitter med vad som tveklöst är ett par glasögon med Niantic-text tillsammans med kommentaren "Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform...".