RCS-meddelanden nu även till Iphone – utan Apple eller Google

Google har länge tjatat på Apple om att stödja RCS i Imessage. RCS är en utvecklad form av SMS och innebär att meddelanden kan krypteras, att du får stöd för läskvitton, indikation för mottagaren direkt när du skriver, högupplösta bilder, emojireaktioner med mera.

Stödet för RCS i appen innebär inte att Imessage får stöd för RCS, utan det krävs alltså att du kommunicerar med Android-användare just via denna app. En ytterligare begränsning är att appen idag inte är öppen för alla användare, utan att du måste ställa dig i kö för att få tillgång till den. Samtidigt är just RCS-funktionen fortfarande i beta-stadiet och alla funktioner är inte tillgängliga ännu.

Utöver Google Messages och RCS så har Beeper stöd för bland annat Facebook Messages, Apple Imessage, Telegram, Whatsapp, Instagram och Slack. Totalt utlovar Beeper stöd för 15 olika chattjänster och de flesta av deras vanligaste funktioner ska stödjas.

Nya användare måste vänta, men snart lovar Beeper att väntelistan ska vara ett minne blott och tjänsten ska öppnas upp för alla.

Utöver för mobiler finns appen även för datorer och den ska komma i form av en webbtjänst också. Beeper tar inte betalt för sin tjänst men har aviserat att de kommer erbjuda en Plus-tjänst som kommer kosta någonstans mellan 5 och 10 dollar. En gratisversion kommer dock också finnas tillgänglig.

I slutet av juli meddelade Beeper att de hade siktet inställt på att alla som står på väntelistan ska få tillgång till tjänsten inom några veckor och att de sedan ska öppna tjänsten för alla. Det har ännu inte hänt, men planeras alltså inom kort.